Haberler Haberler Haberleri Son dakika haberi: Araç sahiplerine bir müjdeli haber daha! Motorine 7 kuruş indirim geliyor

haberi: Araç sahiplerine bir müjdeli haber daha! Motorine 7 kuruş indirim geliyor

haberi... Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Motorinin litre fiyatında 7 kuruş indirime gidilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, indirim gece yarısından sonra pompaya yansıyacak.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 10.4.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 10.4.2020 17:09 ABONE OL
Son dakika haberi: Araç sahiplerine bir müjdeli haber daha! Motorine 7 kuruş indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika haberi geldi. Yeni gelen indirimle birlikte Ankara'da ortalama 5,44 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,37 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,36 liradan 5,29 liraya, İzmir'de 5,46 liradan 5,39 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika | Benzin ve motorin fiyatlarında yeni indirim

Pandemiden sonra Türkiye'nin öne çıkan ilk 3 ülkeden biri olması mümkün
Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! Çoban desteği ödemeleri yapılacak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Araç sahiplerine bir müjdeli haber daha! Motorine 7 kuruş indirim geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA