Bakan Albayrak: Tüm imkanlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın iş dünyası ile ilgili girişimlere teşekkürüne yanıt verdi.

Bakan Albayrak paylaşımında: 'Tüm imkanlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız. Bu aziz millet için ne yapsak az kalır. Kırılacak ihracat rekorlarımız, tarihi projelerimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz var. Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız.' ifadelerini kullandı.

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