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Bakan Albayrak: Tüm imkanlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'ın: 'Sayın Bakanım, bu kritik günlerde, şirketlerimizin en az şekilde etkilenmesi için, iş dünyamıza verdiğiniz bu önemli desteklerden dolayı müteşekkiriz.' açıklamalarına cevap verdi. Albayrak açıklamalarında: 'Bu aziz millet için ne yapsak az kalır.' ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar..

Giriş Tarihi: 12.4.2020 18:36 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 18:37 ABONE OL
Bakan Albayrak: Tüm imkanlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın iş dünyası ile ilgili girişimlere teşekkürüne yanıt verdi.

Bakan Albayrak paylaşımında: 'Tüm imkanlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız. Bu aziz millet için ne yapsak az kalır. Kırılacak ihracat rekorlarımız, tarihi projelerimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz var. Hep birlikte, her zamankinden daha çok kenetlenecek, daha çok çalışacağız.' ifadelerini kullandı.

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Bakan Albayrak: Tüm imkanlarımızla işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanındayız
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