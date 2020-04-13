Coronavirüs salgını dolar endeksini nasıl etkiliyor?

A Para yayınına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy, koronavirüsün dolar üzerindeki etkilerini yorumladı. Pandemi sürecinde çok miktarda dolar basıldığını söyleyen Paksoy, normal şartlarda bunun dolar endeksini aşağı çekmesi gerektiğini; ancak virüs etkisinin aşağı yönlü hareketi sınırlandırdığını açıkladı.

Paksoy, dolar endeksinin 95-98 bandına döndüğünde Dolar/TL açısından da önemli olacağını belirtti.

İşte Paksoy'un o açıklamaları;

"Virüs etkisi Dolar endeksinde aşağı yönlü hareketi sınırlıyor" | Video

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