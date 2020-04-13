Dolar/TL'de seyir hangi yönde? İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,75'ten işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde 6,665 - 6,7775 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününün önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kazancıyla 6,7538'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,9 üzerinde 6,7530'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1 artışla 7,4020'den, sterlin/TL yüzde 1,4 değer kazancıyla 8,4565'ten satılıyor.
Dolar endeksi, yüzde 0,2 düşüşle 99,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 arışla 1,0960'tan alıcı buluyor.
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ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, yurt dışında Paskalya tatili nedeniyle piyasalarda düşük işlem hacimlerinin olabileceğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.
Bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60-6,80 aralığının izleneceğini kaydetti.