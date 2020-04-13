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| Sanayi üretiminde büyük artış

() sanayi üretim verilerini açıkladı. Gelen haberine göre, yıllık %7,5 aylık ise %1.2 artış gösterdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.4.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 10:27 ABONE OL
Son dakika | Sanayi üretiminde büyük artış

Son dakika haberi... Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7, imalat sanayi sektörü endeksi %8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,4 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,2 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 arttı.

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Son dakika | Sanayi üretiminde büyük artış
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