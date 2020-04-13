Trump'tan OPEC'in petrolde arz kesintisi kararına ilişkin flaş açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal paylaşım platformu Twitter yoluyla yaptığı açıklamada, OPEC+ koalisyonunun istediği üretim kısıntısı miktarının genel olarak sözü edilen 10 milyon varil değil 20 milyon varil olduğunu kaydetti.

Trump, "Eğer buna yakın bir indirim olursa ve dünya Kovid-19 felaketinden tekrar işe dönerse, enerji sektörü tekrar güçlü olacak, şimdilerde beklenenden çok daha hızlı" dedi.

Trump anlaşma konusunda çalışan tüm taraflara, "özellikle Rusya ve Suudi Arabistan'a" teşekkür etti.