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'tan 'in petrolde arz kesintisi kararına ilişkin flaş açıklama!

İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve dışı bazı üreticisi ülkeler, gelecek aydan itibaren günlük ham petrol üretimlerini 10 milyon varil azaltma kararı aldı. ABD Başkanı 'tan OPEC'in bu kararın ailişkin bir açıklama geldi. Trump, OPEC+ koalisyonunun üretimi söz edilen 10 milyon varil değil 20 milyon varil kısmak istediğini kaydetti

Giriş Tarihi: 13.4.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 17:25 ABONE OL
Trump'tan OPEC'in petrolde arz kesintisi kararına ilişkin flaş açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal paylaşım platformu Twitter yoluyla yaptığı açıklamada, OPEC+ koalisyonunun istediği üretim kısıntısı miktarının genel olarak sözü edilen 10 milyon varil değil 20 milyon varil olduğunu kaydetti.

Trump, "Eğer buna yakın bir indirim olursa ve dünya Kovid-19 felaketinden tekrar işe dönerse, enerji sektörü tekrar güçlü olacak, şimdilerde beklenenden çok daha hızlı" dedi.

Trump anlaşma konusunda çalışan tüm taraflara, "özellikle Rusya ve Suudi Arabistan'a" teşekkür etti.

Petrol fiyatları üretim kısıntısı anlaşması sonrası yükselişte

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Trump'tan OPEC'in petrolde arz kesintisi kararına ilişkin flaş açıklama!
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