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yedi yılın zirvesinde!

Küresel ekonomide durgunluğun öngörülenden de sert olacağına ilişkin beklentilerin artması, buna karşın başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere, dünyanın en büyük merkez bankalarının piyasalara büyük miktarda likidite sağlamasıyla, altın vadeli fiyatları 1,777 dolar ile yedi yılın zirvesine yükseldi. İç piyasada ise 373 liradan, 613 liradan, Cumhuriyet altını da 2,448 liradan satılıyor.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 14.4.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 10:52 ABONE OL
Altın fiyatları yedi yılın zirvesinde!

Küresel ekonomide durgunluğun öngörülenden de sert olacağına ilişkin beklentilerin artması, buna karşın başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere, dünyanın en büyük merkez bankalarının piyasalara büyük miktarda likidite sağlamasıyla, altın vadeli fiyatları 1,777 dolar ile yedi yılın zirvesine yükseldi. Analistlere göre, likidite bolluğuna karşın faizlerin çok düşük olması nedeniyle yatırımcılar altını tercih ediyor.

Küresel piyasalardaki bu gelişmeler sonrası, Cumhuriyet altını 2,450 lira sınırına dayanırken, çeyrek altın da 610 liranın üzerine çıktı.

Spot piyasalarda altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,716.76 dolara kadar yükselirken, vadeli fiyatları yüzde 0.9 yükselişle 1,777.40 doları gördü.

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Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.96 artışla 15.53 dolar,
- altın, yüzde 0.20 artışla 1,713.46 dolar,
- bakır, yüzde 0.23 artışla 5,032.00 dolar,
- platin, yüzde 0.75 artışla 756.24 dolar,
- paladyum yüzde 1.68 artışla 2,247.66 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 373 liradan, çeyrek altın 613 liradan, Cumhuriyet altını da 2,448 liradan satılıyor.

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Altın fiyatları yedi yılın zirvesinde!
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