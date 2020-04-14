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sebebiyle 25 ülkenin borçlarını erteledi

Uluslararası Para Fonu () Felaketlerle Mücadele ve Yardım Fonu (CCRT) kapsamında, ekonomisi salgınından etkilenerek zarar gören 25 ülkenin borçlarını ertelediğini açıkladı.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 14.4.2020 11:11 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 12:10 ABONE OL
IMF coronavirüs sebebiyle 25 ülkenin borçlarını erteledi

IMF Başkanı Kristalina Georgieva yaptığı açıklamada Fon'un yürütme kurulunun Pazartesi günü ödemelerini altı ay erteleyeceği ilk grup ülkeyi onayladığını açıkladı.

Georgieva açıklmasında CCRT'nin şu anda 500 milyon dolar kaynağı olduğunu ve bu kaynağın 185 milyon doları İngiltere'den, 100 milyon doları Japonya'dan ve açıklanmayan bir meblağın ise Çin, Hollanda ve diğer ülkelerden geldiğini söyledi.

IMF kaynaklarına göre IMF bu kaynağı 1.4 milyar dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyor.

IMF açıklamasında, söz konusu ülkelerin Afganistan, Benin, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gambia, Gine, Gine-Bissau, Haiti, Liberya, Madagaskar, Malawi, Mali, Mozambik, Nepal, Nijer, Ruanda, São Tomé and Príncipe, Sierra Leone, Solomon Adaları, Tacikistan, Togo ve Yemen.

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IMF coronavirüs sebebiyle 25 ülkenin borçlarını erteledi
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