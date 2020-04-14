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“S&P’de 3 bin seviyesini görebiliriz”

A Para yayınına katılan Genel Müdür Yardımcısı , koronavirüs salgınında ekonomilere ve borsaların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 14.4.2020 13:17 ABONE OL
“S&P’de 3 bin seviyesini görebiliriz”

A Para yayınına katılan Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, koronavirüs salgınında ekonomilere ve borsaların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa ve ABD'de resesyonun yaşanmasının yüksek ihtimal olduğunu söyleyen Erbaş, dünya genelinde şirket kârlılıklarında dibe vuruş yaşanacağını; ancak kârlılıklardaki düşüşü borsaların sindirebileceğini belirtti.

Erbaş, borsalara ilişkin de açıklamalarda bulunan Erbaş, S&P'nin tekrar 3 bin seviyesini görebileceğini söyledi.

Erbaş'ın açıklamaları:

"S&P'de 3 Bin seviyesini görebiliriz" | Video

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“S&P’de 3 bin seviyesini görebiliriz”
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