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“Virüs sirke ve şalgam suyuna talebi artırdı”

A Para yayınına katılan Doğanay Gıda Yönetim Kurulu Başkanı , koronavirüsün şalgam suyunda ve sirkede talepleri artırdığını söyleyerek şalgam suyunun faydalarını anlattı.

Giriş Tarihi: 14.4.2020 16:29 ABONE OL
“Virüs sirke ve şalgam suyuna talebi artırdı”

A Para yayınına katılan Doğanay Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Doğanay, koronavirüsün şalgam suyunda ve sirkede talepleri artırdığını söyleyerek şalgam suyunun faydalarını anlattı.

Şalgam suyunun peynir ve turşu gibi mayalandığını söyleyen Doğanay, şalgamın en az 30 gün mayalandığını belirtti. Doğanay, mayalanma esnasında şalgamın probiyotik faydalı bakterilerin ürettiğini ve bunun da bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

İşte Doğanay'ın o açıklamaları:

Rafet Doğanay: "Corona virüs sirke ve şalgam suyuna talebi artırdı" | Video

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“Virüs sirke ve şalgam suyuna talebi artırdı”
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