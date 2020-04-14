A Para yayınına katılan Doğanay Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Doğanay, koronavirüsün şalgam suyunda ve sirkede talepleri artırdığını söyleyerek şalgam suyunun faydalarını anlattı.

Şalgam suyunun peynir ve turşu gibi mayalandığını söyleyen Doğanay, şalgamın en az 30 gün mayalandığını belirtti. Doğanay, mayalanma esnasında şalgamın probiyotik faydalı bakterilerin ürettiğini ve bunun da bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

İşte Doğanay'ın o açıklamaları:

Rafet Doğanay: "Corona virüs sirke ve şalgam suyuna talebi artırdı" | Video