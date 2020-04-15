Son dakika | Bakan Albayrak'tan corona virüs desteklerine ilişkin açıklamalar

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, corona virüs tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' açıklaması | Video

Bakan Albayrak mesajında şunları kaydetti;

Tüm kurumlarımızla seferberlik içerisinde çalışıyoruz. Nakdi yardımlarımız başladı. 2.1 milyon ailemize 1000 TL'lik nakdi yardımları ulaştırdık. Çok yakında 4.4 milyon ailemizin tamamına yardımları ulaştıracağız.

Temel ihtiyaç desteği kapsamındaki tahsisler cuma günü başladı. Bugün itibarıyla 2.1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar TL'lik kaynak tahsis edildi.

ESNAFA DEV DESTEK

Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı paraf kart ile birlikte 6 milyar 737 milyon TL oldu. İş'e devam desteğine başvuruda bulunan firma sayımız 67.229 oldu. Bu firmaların 39.651'nin süreçlerini tamamladık. Şimdiye kadar sanayicimize 36 milyar 326 milyon TL kaynak tahsis edildi.

ÖZEL BANKALARA TEPKİ: ASLA KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşa destek olmayı geçtik, mevduatını bozduran kredisini yapılandarmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edilebilir değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğiz. Bu dönemde kimin özel bankaların avukatlığına soyunduğuna da görmenizi istiyoruz.

Uluslarlarası kurumlarından yardım isteme, ülkeyi nereye sürükleyeceği belli olmayan para basma söylemleri ile de dertlerinin bir kez daha millet olmadığını gösterdiler.

CHP'Lİ ADANA BELEDİYESİNİN SAHRA HASTANESİ...

Başakşehir'deki dev hastanenin yolunu yapmayıp Adana'da hiçbir araç gereç ya da tıbbi donanıma sahip olmayan sadece perdelerle ayrılmış alana sahra hastanesi diyebilen bir zihniyetle muhatap oluyoruz sonuçta. Onu da malumunuz baz ya da prototip diyerek aklamaya çalışacaklardır.

MASKE STOKÇULARINA UYARI

Maskeyi stoklayan gıdayı saklayanlar neyse, vatandaştan topladığı parayı millete sunmak yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanları gizleyemez.

DİĞER ÜLKELER ÇÖZÜM OLMAKTA YETERSİZ KALDI

Covid-19 salgınının ekonomiye etkileriyle tüm ülkeler mücadele etmeye çalışıyor. Destek ya da kurtarma paketlerinin tutarlılığı kamuoyuna yansıyor. Ancak küresel fotoğraf söylenenlerin, ülkelerin sorunlarına çözüm olmakta yetersiz kaldığını gösteriyor. Fransa'da bu süreçte işsiz kalanların sayısının 4 milyona yaklaştığı, ABD'de Nisan sonuna kadar 20 milyondan fazla kişinin süreçten dolayı işsiz kalacağı tahmin ediliyor.

TEDBİR SETLERİNİ ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVREYE ALDIK

Türkiye olarak Covid-19 salgını ile kur saldırılarının etkilerini gidermek ve ekonomimizin bağışıklık sistemini güçlendirmek adına yoğun bir mücadele verdiğimiz dengelenme sürecinin sonunda karşılaştık. Dengelenme sürecinin kazanımları sayesinde ekonomik istikrar kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı bir şekilde devreye aldık.

VİRÜS SONRASI DÖNEME DE EN İYİ ŞEKİLDE GİREN ÜLKELERİN BAŞINDA GELECEĞİZ

Tıpkı Covid-19 salgınıyla olduğu gibi salgının ekonomik etkileriyle mücadelede erken tedbir, hızlı karar, etkin uygulama ve etkili mücadele sergiledik. En başarılı ülkeler arasında olduk. İnsanımızın işlerini kaybetmemesi için tüm imkanlarımızla iş gücü piyasası ve istihdamı destekledik. Hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek ya da yardım talebinde bulunmadan bu süreci yönetiyoruz. Bununla kalmıyor, Türkiye'nin şefkat elini bu dönemde dünyanın dört bir köşesine uzatıyoruz. İnşallah virüs sonrası döneme de en iyi şekilde giren ülkelerin başında geleceğiz.

BU DÖNEMİ ÇOK İYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ

Türkiye olarak asla vazgeçmeyeceğimiz hayallerimiz, milletimize verdiğimiz sözlerimiz ve ulaşacağımız büyük ve güçlü Türkiye ideallerimiz var. Çok çalışacağız. Vatandaşlarımızın yanında dimdik duracağız. Bu dönemi çok iyi değerlendirecek ve geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz. Birlikte başaracağız.