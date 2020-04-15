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Trump: piyasaları yakında rekor düzeylere çıkacak

Başkanı , Covid-19 pandemisine karşı yürüttükleri mücadeleyi yakında kazandıktan sonra, ABD piyasalarının rekor yüksek düzeylere yükseleceğini söyledi.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 15.4.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 15:36 ABONE OL
Trump: ABD piyasaları yakında rekor düzeylere çıkacak

Washington'da düzenlenen, Coronavirüs Görev Gücü basın toplantısında konuşan Trump, Covid-19 pandemisi başlamadan önce, ABD ekonomisinin dünyanın bugüne kadar gördüğü en iyi ekonomi olduğuna ilişkin görüşünü yineledi ve enfeksiyonun yayılmasının durdurulmasının ardından ekonominin hızla toparlanacağını savundu.

1 MAYIS'TAN ÖNCE...

Trump, basın toplantısından önce yaptığı bir açıklamada da, ABD'de ekonominin, diğer ülkeler daha çok zamana ihtiyaç duyarken, yakın zamanda, "hatta 1 Mayıs'tan da önce" açılabileceğini ileri sürdü.

Bir başka açıklamasında da, "Yönetimime Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) mali desteğin durdurulması talimatı veriyorum" diyen Trump'a, başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden tepkiler yükseliyor.

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Trump: ABD piyasaları yakında rekor düzeylere çıkacak
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