A Para yayınına katılan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, özel bankaların kredi konusundaki tutumunu değerlendirdi.

İçinde bulunduğumuz süreçte özel bankaların elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Aydın, özel bankaların 11 Mart'tan önce 8.5 seviyesinde kredi imkânı sunduğunu ancak ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından bu rakamı 16 seviyesine kadar çıkardıklarını söyledi.

Aydın, özel bankalarda KGF kullandırma oranın ise sıfır olduğunu belirtti.

İşte Aydın'ın o açıklamaları:

Orhan Aydın: "Özel bankaların KGF destekli kredi kullandırımı sıfır" | Video