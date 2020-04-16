Haberler Haberler Haberleri "Para bolluğu altına yarayacak"

"Para bolluğu altına yarayacak"

A Para yayınına katılan Ata Yatırım Araştırma Direktörü , tüm merkez bankalarının genişlemeci para politikasını savunduğunu belirterek, "Şiddetli şekilde piyasaya para pompalıyorlar. Toparlanma ile birlikte altının bu likiditeden payını alacağını düşünüyorum. Ons altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi için bin 750 dolar direnç noktasının kırılması gerekiyor" dedi.

Giriş Tarihi: 16.4.2020 16:59 ABONE OL
Para bolluğu altına yarayacak

A Para yayınına katılan Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık, tüm merkez bankalarının genişlemeci para politikasını savunduğunu belirterek, "Şiddetli şekilde piyasaya para pompalıyorlar. Toparlanma ile birlikte altının bu likiditeden payını alacağını düşünüyorum. Ons altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi için bin 750 dolar direnç noktasının kırılması gerekiyor" dedi.

Barışık, petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerini paylaşarak dolar endeksini de değerlendirdi.

İşte Barışık'ın o açıklamaları:

Murat Barışık: "Para bolluğu altına yarayacak" | Video

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
"Para bolluğu altına yarayacak"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA