A Para yayınına katılan Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık, tüm merkez bankalarının genişlemeci para politikasını savunduğunu belirterek, "Şiddetli şekilde piyasaya para pompalıyorlar. Toparlanma ile birlikte altının bu likiditeden payını alacağını düşünüyorum. Ons altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi için bin 750 dolar direnç noktasının kırılması gerekiyor" dedi.

Barışık, petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerini paylaşarak dolar endeksini de değerlendirdi.

İşte Barışık'ın o açıklamaları:

Murat Barışık: "Para bolluğu altına yarayacak" | Video