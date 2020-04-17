Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,3 değer kazanarak 332 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,9 artarak 10.601 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,6 yükselişle 5.772 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,4 primle 6.924 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,7 kazançla 4.469 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,1 artışla 17.143 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2460 seviyelerinden işlem görüyor.

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ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan bazı tedbirlerin kademeli olarak gevşetmeye başlayan ülke sayısındaki artışın etkisiyle yatırımcıların risk iştahının arttığını söyledi.

İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısmi karantina uygulamasının 3 hafta uzatıldığını anımsatan analistler, öte yandan İtalya, İspanya, Fransa, Avusturya, Danimarka ve Almanya'nın ardından ABD'nin de bazı önlemleri kademeli şekilde gevşetme kararı aldığını aktardı.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve inşaat üretimi ile ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini bildirdi.