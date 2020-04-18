Son dakika: Halkbank'ın desteği esnafa nefes oldu! Bakan Albayrak esnafın o anlarını böyle paylaştı

Corona virüsle mücadelede kapsamında alınan ekonomik önlemlere kamu bankaları önemli ölçüde destek veriyor. Gerek vatandaşa gerekse de esnafa verilen düşük faizli krediler corona virüsle mücadelede vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Halkbank'tan kredi kullanan esnaf İsmet Selvi'nin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Albayrak paylaşımının altına şu notu düştü: "Esnaf kardeşimiz İsmet Selvi'nin de dediği gibi el ele, omuz omuza vererek bu dönemi geride bırakacağız. Devlet olarak tüm imkanlarımızla esnafımızın, sanayicimizin, vatandaşımızın yanında dimdik duracağız. #BirlikteBaşaracağız."

Bakan Albayrak'tan esnafa destek paylaşımı! Halkbank'ın desteği esnafa nefes oldu! | Video