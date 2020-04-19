Kamu bankaları milyonlara can suyu oldu! Sıra özel bankalarda...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin amaçlandığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank'ın sunduğu "Esnaf Destek Paketi", küçük işletmelere üretimlerini sürdürme imkanı veriyor. Halkbank, işverenden çalışana, esnaftan emekliye birçok kesim için düzenlemeler içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf ve sanatkarlar için "Esnaf Destek Paketi", "İşletme Kredisi" ve "Paraf Esnaf Kart" paketlerini hayata geçirmişti.

Söz konusu paketler, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen üretimin sürdürülmesinde önemli rol oynuyor. Edirne'de faaliyet gösteren Arslanzade Şekerlemeci de Halkbank'tan "Esnaf Destek Paketi" kapsamında aldığı krediyle üretimine devam ediyor. İş yerinin sahibi Arif Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 41 yıldır şekerleme ve tatlı üretimi yaptığını söyledi.

Tüm dünyanın koronavirüs nedeniyle sıkıntı çektiğini belirten Meriç, "Her taraf koronavirüs salgınıyla kavruluyor. Biz de esnaf olarak bundan büyük sıkıntı çekiyoruz. Bu sıkıntımızın içinde fakat derler ya 'iyi gün dostu, kara gün dostu', öyle bir imdadımıza yetişti ki devletimiz ve aynı zamanda da Halkbank, bizlere kredi musluklarını açtı, 'yanınızdayız' dediler. Bizleri öyle bir ferahlattılar ki ben hiçbir işçimi çıkarmadım. Neden? Çünkü biz onlarla varız. Onlar varsa biz de varız." diye konuştu.

"5 DAKİKADA İŞLEMLERİMİZ GERÇEKLEŞTİ"

Meriç, işçileriyle imalathanesinde çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

Yaklaşık 40 yıldır Halkbank ile çalıştığını anlatan Meriç, "Halkbank'a gittik o hoş sohbetle, çayımızı kahvemizi içtik. Hiç bekletmeden hijyen şartlarına uyarak güzellikle 5 dakika içerisinde işlemlerimizi gerçekleştirdiler. Kredimizi kısa sürede aldık ve işçilerimizle paylaştık. İyi günde herkes dosttur ama kötü günlerde kara gün dostu önemlidir. Binlerce teşekkür ediyorum Halkbank'a." diye konuştu.

Son dakika: BDDK'dan bankalara krediler için yeni düzenleme | Video

Meriç, ihtiyacı olan esnafın çekinmeden krediye başvurabileceğini, Türkiye'nin birlik beraberlik içerisinde dayanışmayla bu günleri de atlatacağını ifade etti.

Eskişehir'de yaşayan araç tamirhanesi sahibi evli ve iki çocuk annesi Yasemin Döner, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank tarafından sağlanan esnaf destek paketi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında rahat bir nefes aldı.

Kovid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin amaçlandığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank'ın sunduğu paket, küçük işletmelere üretimlerini sürdürme imkanı veriyor.

Halkbank, işverenden çalışana, esnaftan emekliye birçok kesim için düzenlemeler içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf ve sanatkarlar için "Esnaf Destek Paketi", "İşletme Kredisi" ve "Paraf Esnaf Kart" paketlerini hayata geçirdi.

Söz konusu paketler, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen üretimin sürdürülmesinde önemli rol oynarken, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren işletmenin sahibi 47 yaşındaki Yasemin Döner ise bu destek kapsamında aldığı krediyle hizmetine devam ediyor.-

"İŞÇİ ÇIKARTMAK İSTEMEDİM"

Yasemin Döner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Burak Döner ile birlikte çalıştığı iş yerinde muhasebe işlerini üstlendiği söyledi.

İki kızını iş yeri sayesinde büyütüp okuttuğunu ifade eden Döner, şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgını nedeniyle devletimizin Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Halkbank'ın sunduğu Esnaf Destek Paketine başvurdum. Bu başvuruda hiçbir zorlukla karşılaşmadım. Kefil istenmedi, sadece vergi levhası ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramı istediler. Başvurunun ardından iki gün sonra para hesabıma geçti. Paramı rahatlıkla aldım."

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' açıklaması | Video

Döner, diğer esnaf arkadaşlarına da destek paketine başvurmaları yönünde telkinlerde bulunduğunu dile getirerek "Halkbank'ın sunduğu Esnaf Destek Paketi işletmemize bir can suyu oldu." dedi.

Devlete ve Halkbank'a teşekkür eden Döner, "3 sigortalı işçim var. İşçi çıkartmak istemedim. Onların maaşlarının ve sigortalarının ödenmesi için destek talebinde bulundum. Elimden geldiğince de ücretsiz izne de onları çıkartmayı düşünmüyorum. Bu paket hem bize hem de işçilerime önemli destek olacak." ifadelerini kullandı.

Döner, ihtiyaç halinde "Paraf Esnaf Kart"a da başvuracağını sözlerine ekledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin hedeflendiği Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankasının sunduğu "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" temel ihtiyaçlar için "ilaç" oluyor.



ZİRAAT BANKASININ DESTEK PAKETİ TEMEL İHTİYAÇLARA "İLAÇ" OLUYOR

Ziraat Bankasının, hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilerini finansal açıdan desteklemek için hayata geçirdiği destek paketi, temel ihtiyaçların karşılanmasında önemli rol oynuyor.

"Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi"ne internet üzerinden başvuru yapılabiliyor ve onaylanması durumunda şubeye dahi gitmeden internet bankası ya da ATM aracılığıyla kredi kullanılabiliyor.

Lojistik sektöründe çalışan Murat Piri, Ziraat Bankasının Yenimahalle şubesinde kredi işlemleri sırasında AA muhabirine açıklamada, virüsten kaynaklanan süreç sebebiyle paraya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Piri, "Krediye ihtiyacım vardı. Bu da benim için iyi bir para. Kriz geçene kadar bir nebze ilaç oldu." ifadesini kullandı.

Kredi başvuru sürecinde herhangi bir zorlukla karşılaşmadığını ve başvurunun 3 gün gibi kısa bir sürede sonuçlandığını vurgulayan Piri, şunları kaydetti:

"Üç gün içerisinde yanıt geldi ve olumlu bir şekilde cevap aldım. Çok sevindim. Başvuru çok basit, Ziraat Bankasının internet sitesi üzerinden başvuru yaptım. Sayfada istenen bilgileri kaydettiğim zaman başvuru otomatik olarak gerçekleşti. Devletimize teşekkür ediyorum."

"İHTİYACI OLANIN YARASINA MERHEM OLUR"

Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanı Süleyman Akgümüş de krediye çocuğunun yardımıyla Ziraat Bankasının internet sitesi üzerinden başvurduğunu söyledi.

Kredinin, Kovid-19 salgını sebebiyle ortaya çıkan zor günlerde ihtiyacı olanlar için önemli olduğuna işaret eden Akgümüş, "Bu kredi paraya ihtiyacı olanların yarasına en azından bir merhem olur." ifadesini kullandı.

Akgümüş, başvurusunun çok hızlı sonuçlandığını kaydederek, "Pazartesi başvurdum perşembe sonuçlandı. İhtiyacı olanlara tavsiyem başvursunlar. Bir sıkıntı yok. Devletimizden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.