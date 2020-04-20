Haberler Haberler Haberleri Merkez Bankası faiz düşürecek mi? A Para canlı yayınına katılan Ekonomist Soner Kuru değerlendirdi

Merkez Bankası düşürecek mi? A Para canlı yayınına katılan Ekonomist Soner Kuru değerlendirdi

Piyasalar Merkez Bankası'ndan yeni bir indirimi daha bekliyor. Küresel piyasalarda, geçen hafta ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirleri gevşetmeye başlaması ile pozitif bir seyir izlenirken, bu hafta yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın () faiz kararı takip edilecek. A Para canlı yayınına katılan Ekonomist Soner Kuru, piyasaların Merkez Bankası'na dair beklentilerini değerlendirdi

Giriş Tarihi: 20.4.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 12:50 ABONE OL
Merkez Bankası faiz düşürecek mi? A Para canlı yayınına katılan Ekonomist Soner Kuru değerlendirdi

Piyasalar Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz indirimi daha bekliyor... A Para canlı yayınına katılan Ekonomist Soner Kuru, piyasaların Merkez Bankası'na dair beklentilerini değerlendirdi.

Merkez Bankası'nın Temmuz itibarıyla faizleri düşürme eğilimine girdiğini kaydeden kuru, "Piyasalar Merkez Bankasi'ndan 0, 25 ila 0, 50 bandında bir faiz indirimi daha bekliyor" dedi.

İşte Kuru'nun canlı yayındaki açıklamaları;

"Merkez Bankası faizi düşürmeye devam edecek" | Video

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü küresel piyasalardaki alıcılı seyre paralel yüzde 2,01 değer kazanarak 98.179,82 puandan kapandı. Dolar/TL ise cuma günü 6,9550 seviyesine kadar yükselmesinin ardından yeni haftaya 6,9310 seviyelerinden başladı.

TCMB BAŞKANI MURAT UYSAL'IN AÇIKLAMASI

TCMB Başkanı Murat Uysal, dün AA'ya yaptığı açıklamada, salgın hastalığın küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini belirterek, "Merkez bankalarıyla mevcut iş birliğimizi güçlendirmek ve yeni swap anlaşmaları tesis etmek amaçlı görüşmeler de yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da aktif rasyosu hesaplamasında değişikliğe giderken, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben yeni düzenleme ile bankaların kaynaklarını daha verimli kullanacağını, reel sektörün ihtiyacı olan finansmana daha rahat erişebileceğini söyledi.

Analistler, TCMB'nin swap anlaşması yapması durumunda döviz likiditesinin artacağını ve kurlar üzerindeki baskının hafifleyebileceğini, BDDK'nın hamlelerinin ise finansmana erişim açısından güven verdiğini belirterek, tüm bunların piyasaları destekleyici etki yapabileceğini söyledi.

Bu hafta, yurt içinde çarşamba günkü TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının, yurt dışında ise dünya genelinde perşembe günü açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 seviyesinin destek, 99.000 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Son dakika haberi: BDDK'dan bankalarla ilgili önemli karar Son dakika haberi: TCMB Başkanı Murat Uysal'dan 'Swap' açıklaması

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Merkez Bankası faiz düşürecek mi? A Para canlı yayınına katılan Ekonomist Soner Kuru değerlendirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA