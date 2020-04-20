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Özel bankalar desteği tercih etmedi! hacimlerini küçülttüler...

Corona virüs sonrası kamu bankaları harekete geçerek Tüm Türkiye'ye nefes oldu. Yeni paketleri ve programları açıklayan bankalar takdir toplarken, özel bankalar ise vatandaşa destek olmamayı tercih etti. Hangikredi 'su A Para canlı yayınında özel bankaların tutumunu değerlendirdi. İşte Durmazoğlu'nun açıklamaları...

Giriş Tarihi: 20.4.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 15:52 ABONE OL
Özel bankalar desteği tercih etmedi! Kredi hacimlerini küçülttüler...

Corona virüs salgınından etkilenen vatandaşların kredi ve kredi kartı borcunu öteleme sözü veren özel bankalar, erteleme taleplerini ya karşılamıyor ya da yüksek faizler talep ediyor. Hangikredi CEO'su Oray Durmazoğlu, koronavirüs sürecinde kredi verme konusunda özel bankaların tutumunu değerlendirdi.

Koronavirüs ile birlikte özel bankaların kredi hacmini küçülttüğünü kaydeden durmazoğlu, son bankacılık verilerine göre özel bankaların kredilerinde 570 milyon liralık bir hacim daralması olduğuna dikkat çekti.

İŞTE DURMAZOĞLU'NUN O AÇIKLAMALARI

"Kredi İhtiyacını Karşılamada Özel Bankalar Geride Kaldı" | Video

Özel banka eziyeti!
Vatandaşlardan şikayet yağıyor! Özel bankalar kredi musluğunu kapattı

Son dakika: BDDK Başkanı Akben: Bankalar asli fonksiyonları olan kredi dağıtımına odaklanacak

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Özel bankalar desteği tercih etmedi! Kredi hacimlerini küçülttüler...
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