Yurt içi piyasalar, bu hafta TCMB'nin faiz kararını bekliyor

Dünya genelinde toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 400 bini aşarken, ABD ve Avrupa'da bazı ülkelerin salgına yönelik uygulamaya aldığı tedbirlerde gevşemeye gittiği veya ekonomileri yeniden faaliyete açmak için çözüm arayışlarını hızlandırdığı görüldü.

İtalya, İspanya, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka'da kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılmaya başlanırken, Almanya Başbakanı Angela Merkel sosyal mesafe kurallarının 3 Mayıs'a kadar süreceğini ancak bugün itibarıyla belirli büyüklükteki mağazaların, 4 Mayıs'ta da okulların kademeli olarak açılabileceğini bildirildi. Salgından en fazla etkilenen ve ölü sayısının 40 bini geçtiği ABD'de, Başkan Donald Trump ülkesinde alınan koronavirüs önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurdu.