Haberler Haberler Haberleri Yurt içi piyasalar, bu hafta TCMB'nin faiz kararını bekliyor

Yurt içi piyasalar, bu hafta 'nin kararını bekliyor

Küresel piyasalarda, geçen hafta ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirleri gevşetmeye başlaması ile pozitif bir seyir izlenirken, bu hafta yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın () kararı takip edilecek. Altın ve dövizde son durum...

AA Haberler
Giriş Tarihi: 20.4.2020 11:19 ABONE OL
Yurt içi piyasalar, bu hafta TCMB'nin faiz kararını bekliyor

Dünya genelinde toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 400 bini aşarken, ABD ve Avrupa'da bazı ülkelerin salgına yönelik uygulamaya aldığı tedbirlerde gevşemeye gittiği veya ekonomileri yeniden faaliyete açmak için çözüm arayışlarını hızlandırdığı görüldü.

İtalya, İspanya, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka'da kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılmaya başlanırken, Almanya Başbakanı Angela Merkel sosyal mesafe kurallarının 3 Mayıs'a kadar süreceğini ancak bugün itibarıyla belirli büyüklükteki mağazaların, 4 Mayıs'ta da okulların kademeli olarak açılabileceğini bildirildi. Salgından en fazla etkilenen ve ölü sayısının 40 bini geçtiği ABD'de, Başkan Donald Trump ülkesinde alınan koronavirüs önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurdu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yurt içi piyasalar, bu hafta TCMB'nin faiz kararını bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA