Emtia piyasalarında son durum nedir? Petrol ve altın fiyatları düşüşte

Mayıs vadeli ABD Batı Teksas petrolünün fiyatı eksi 40 doları gördükten sonra 5.0 dolara geri dönerken, spot piyasalardaki fiyatı da yüzde 30 düştü. Spot piyasalarda ise, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 16.76 düşüşle 24.74 dolara, ABD Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 29.32 düşüşle 15.14 dolara geriledi.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. DAHA Finansal Danışmanlık Araştırma'dan Murat Akyol, petrol piyasalarındaki gelişmeler ile ilgili şu yorumu yaptı:

"ABD Nisan ayı vadeli işlem kontratlarında petrol fiyatlarının talep ve depolama sıkıntısı nedeniyle sert şekilde geri çekilmesi hisse senetlerine satış baskısı olarak yansırken piyasaların da kaçınılmaz olarak kırılgan bir çerçevede hareket etmesine neden oluyor.

"Buna karşın zayıflığın şimdilik anlamlı bir trend değişimi yarattığını söylemek zor. Kaldı ki, Nisan kontratlarında bugün son işlem gününün olması ve Mayıs ayına geçilmesi ile daha makul fiyatlar görmeye başladık.

"Daha büyük resimde ise gerek ABD'de gerekse Avrupa'da ekonomileri yeniden açma çalışmalarının sürmesi yaşanan karamsar tabloya karşın ikinci çeyreğin ardından toparlanmanın başlayacağına yönelik beklentileri canlı tutuyor. Bu da satışların derinleşmesini engelleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor."

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 4.06 düşüşle 14.68 dolar,

- altın, yüzde 0.91 düşüşle 1,680.04 dolar,

- bakır, yüzde 0.33 düşüşle 5,174.00 dolar,

- platin, yüzde 5.23 düşüşle 733.90 dolar,

- paladyum yüzde 10.48 düşüşle 1,947.17 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 377 lira, çeyrek altın 620 lira, Cumhuriyet altını da 2,480 lirada.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Batı Teksas hampetrolünün Mayıs teslimi vadeli fiyatında dün yaşanan gelişmelerin "sırf spekülatif hareketlere dayalı işlemler" olduğunu savundu.

Peskov, West Texsas Intermediate piyasasındaki çöküşün, Mayıs vadeli işlemlerin teslim tarihlerinin yaklaşmasından kaynaklı hareketlerin sonucu olduğunu vurguladı.

Bütün bunlara karşın, vadeli piyasaların sert çakıldığını, gerçekte petrol fiyatlarının negatife dönmediğini savunan Peskov, bu nedenle ABD petrol piyasalarında yaşananların "kıyamet alameti" gibi algılanmaması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarındaki çok büyük düşüşün "çok kısa süre" için geçerli olduğunu ve bu gelişmenin, "petroldeki bir durumdan çok finansal bir olay" olduğunu vurguladı.

Petrol fiyatlarının eksiye dönmesinin büyük ölçüde finansal sıkışıklıktan kaynaklandığının altını çizen Trump, petrol fiyatlarının bir ay gibi bir sürede 25 - 28 dolarda gördüğünü söyledi.

Trump, petrol piyasalarındaki büyük düşüşün, Covid-19 krizine bağlı olarak fabrikaların ve genel olarak iş piyasalarının kapanmasının yanında, sokağa çıkma ve seyahat kısıntılarına bağlı olarak insanların araba kullanmayı bırakmalarından kaynaklandığına dikkat çekti. Trump, piyasalardaki bu durumun, OPEC+ grubunun üretim kısıntısını uygulamasıyla düzeleceğine inandığını da ekledi.

Son dakika... Prof. Dr. Kerem Alkin: Ham petrolün hikayesi 2030'da sona erecek

Son dakika: Trump'tan petrol açıklaması: Petrol fiyatları...