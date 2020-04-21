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Son dakika açıklaması: Borsa o tarihte açık olacak!

AŞ tarafından, borsa bünyesinde yer alan piyasalarda 24 Nisan Cuma günü normal faaliyetlerin süreceği bildirildi. İşte son dakika açıklamasının detayları...

AA Haberler
Giriş Tarihi: 21.4.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 11:44 ABONE OL
Son dakika açıklaması: Borsa o tarihte açık olacak!

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, borsa bünyesinde yer alan pay piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), borçlanma araçları piyasası ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasasında, 24 Nisan Cuma günü normal faaliyetlerin süreceği ifade edildi.

Borsa İstanbul, 23 Nisan'da resmi tatil nedeniyle bir gün kapalı olacak.

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Son dakika açıklaması: Borsa o tarihte açık olacak!
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