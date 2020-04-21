Son dakika: Altın güne yükselişle başladı! Gram altın ne kadar oldu?

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 377,8 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 379,6 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 623 lira, Cumhuriyet altını da 2.545 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.693,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt dışında Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ve ABD'de mart ayı ikinci el konut satışlarının yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 dolar, gram altında ise 370 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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