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Son dakika: Trump'tan açıklaması: Petrol fiyatları...

Küresel piyasalarda şoku devam ediyor. PABD Başkanı , petrol fiyatlarındaki çok büyük düşüşün "çok kısa süre" için geçerli olduğunu ve bu gelişmenin, "petroldeki bir durumdan çok finansal bir olay" olduğunu vurguladı. Son dakika haberinin detayları belli oldu.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 21.4.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 15:26 ABONE OL
Son dakika: Trump'tan petrol açıklaması: Petrol fiyatları...

Petrol fiyatlarının eksiye dönmesinin büyük ölçüde finansal sıkışıklıktan kaynaklandığının altını çizen Trump, petrol fiyatlarının bir ay gibi bir sürede 25 - 28 dolarda gördüğünü söyledi.

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Trump, petrol piyasalarındaki büyük düşüşün, Covid-19 krizine bağlı olarak fabrikaların ve genel olarak iş piyasalarının kapanmasının yanında, sokağa çıkma ve seyahat kısıntılarına bağlı olarak insanların araba kullanmayı bırakmalarından kaynaklandığına dikkat çekti.

Trump, piyasalardaki bu durumun, OPEC+ grubunun üretim kısıntısını uygulamasıyla düzeleceğine inandığını da ekledi. ABD'de, talepteki sert düşüşün yanında depolama sorunları nedeniyle Mayıs vadeli petrol fiyatları tarihte ilk kez eksiye düştü. ABD hafif ham petrolünün fiyatları daha sonra sığ işlemlerde toparlanarak varil başına 1.76 dolar düzeyine döndü.

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Son dakika: Trump'tan petrol açıklaması: Petrol fiyatları...
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