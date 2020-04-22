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Doç. Dr. Atılım Murat A Para'da değerlendirdi: Enflasyonda tahminlerin ötesinde bir düşüş bekleniyor

Bugün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. MB, aldığı kararla faizi 100 baz puan indirdi. Peki faiz indirimi piyasalara nasıl yansıyacak? Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Atılım Murat, "Enflasyonda tahminlerin ötesinde bir düşüş bekleniyor." dedi. İşte açıklamaların detayları...

Giriş Tarihi: 22.4.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 18:11 ABONE OL
Doç. Dr. Atılım Murat A Para'da değerlendirdi: Enflasyonda tahminlerin ötesinde bir düşüş bekleniyor

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası açıklanan karara göre faizi 100 baz puan indirdi.

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, Merkez Bankası'nın enflasyonda piyasa tahminlerinin de ötesinde bir düşüş beklediğini aktardı. Murat, "Kurdaki artışa rağmen emtia fiyatlarındaki düşüş ve salgın kaynaklı iktisadi faaliyetteki zayıf seyir enflasyon tahmininin aşağı yönlü revize edilmesini sağlayacak" dedi.

İşte Doç. Dr. Atılım Murat'ın o açıklamaları:

Atılım Murat: Enflasyonda piyasa tahminlerinin ötesinde bir düşüş bekleniyor | Video

Son dakika: Ekonomist İncekara'dan A Para'da flaş açıklama: "Virüse karşı aşıyı bulan ülke..." Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir müjde daha! Son dakika haberi: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Doç. Dr. Atılım Murat A Para'da değerlendirdi: Enflasyonda tahminlerin ötesinde bir düşüş bekleniyor
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