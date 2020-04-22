Doç. Dr. Atılım Murat A Para'da değerlendirdi: Enflasyonda tahminlerin ötesinde bir düşüş bekleniyor

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası açıklanan karara göre faizi 100 baz puan indirdi.

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, Merkez Bankası'nın enflasyonda piyasa tahminlerinin de ötesinde bir düşüş beklediğini aktardı. Murat, "Kurdaki artışa rağmen emtia fiyatlarındaki düşüş ve salgın kaynaklı iktisadi faaliyetteki zayıf seyir enflasyon tahmininin aşağı yönlü revize edilmesini sağlayacak" dedi.

İşte Doç. Dr. Atılım Murat'ın o açıklamaları:

Atılım Murat: Enflasyonda piyasa tahminlerinin ötesinde bir düşüş bekleniyor | Video

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