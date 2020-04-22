Son dakika: Ekonomist İncekara'dan A Para'da flaş açıklama: "Virüse karşı aşıyı bulan ülke..."

Ekonomist Dr. Beyhan İncekara A Para yayınında yeni dünya düzeninde dünya para birimlerinin seyrini değerlendirdi. Dolara olan talep ve bağımlılığın son yıllarda giderek azaldığına dikkat çeken İncekara, ABD'nin virüsle mücadelede yetersiz kalışının dolardan uzaklaşmayı artırdığını söyledi.

İncekara, "yeni dünya düzeninde virüse karşı aşıyı bulan ülke dünya ekonomisine yön verecek" dedi.

İşte Ekonomist Dr. Beyhan İncekara'nın o değerlendirmeleri;

Beyhan İncekara: Virüse karşı aşıyı bulan ülke dünya ekonomisine yön verecek | Video

ABD'DE İKİNCİ CORONAVİRÜS DALGASI UYARISI

Aşı konusunda ülkeler çalışmalarına devam ederken küresel ekonomik güç olan ABD'de ikinci bir coronavirüs dalgası uyarısı yapıldı. ABD'de korkutan bir diğer senaryo ise ikinci bir dalganın yaşanması. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ikinci dalgasının, ilkinden daha kötü olabileceği uyarısı yaptı.

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