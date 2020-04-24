Bakan Varank'tan son dakika yerli otomobil açıklaması

Sanayı ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli otomobil açıklaması yapıldı. Bakan Varank,(Türkiye'nin Otomobili) "Kovid-19 nedeniyle Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz." dedi.

"10 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK"

Bakan Varank: (Türkiye'nin Otomobili) "Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etütleri de muhtemelen 10 gün içinde tamamlanacak. Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok."

Varank, OSD Yönetim Kurulu'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Tarihi bir döneme tanıklık ediyoruz. Dünyada hiçbir ülke, covid19 salgınına karşı bağışıklık kazanmış durumda değil. Tabi bu salgın insan sağlığına olan doğrudan etkilerin yanında, ekonomik ve sosyal dengeler üzerinde de tahribat oluşturmaya başladı.

Uluslararası ticaret, sermaye hareketleri ve turizm çok ciddi yaralar aldı. Dünya borsalarında ve emtia piyasalarında sert dalgalanmalar görüyoruz.

Arz ve talep şokunun aynı anda yaşanıyor olması, önümüzdeki sürecin belirsizliğini daha da artırıyor. Tüketicilerin davranış kalıpları değişirken, üreticiler de bu kaygan zeminde ayakta durmaya çalışıyorlar.

Yapılan tahminler, küresel ekonomide son 100 yılın en ağır daralmasının yaşanacağını öngörüyor. İşte böylesine bir ortamda, doğal olarak Türkiye de bu süreçten etkileniyor. Aslında geçen senenin son çeyreğinden itibaren güçlü bir toparlanma eğilimine girmiştik. Yılın ilk iki ayında da sanayi üretimi, yatırım iştahı ve ihracat verileri oldukça iyiydi.

Otomotiv ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren fabrikaların büyük kısmı üretime ara verme kararı aldılar. Gıda, temizlik, ilaç, sağlık ekipmanları ve ambalaj gibi sektörlerdeyse üretim normal seviyelerin üzerine çıktı.

Şunu açıkça ifade etmek gerekiyor… Böylesine ciddi bir küresel şokta, ülke olarak başarılı bir sınav verdik, vermeye de devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm Bakanlıklarımız yek vücut oldu.

Sağlık çalışanlarımızın gösterdiği özveriyi, biz de çözüm odaklı politikalarla destekledik. Sağlık, eğitim ve güvenlik gibi kamu yönetiminin her alanında vatandaşlarımızın yanında olduk. Emekçiler işini, işverenler de çalışanlarını kaybetmesinler diye istihdam alanında benzersiz adımlar attık.

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