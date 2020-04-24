Gram altın ne kadar oldu? Uzman isim A Para'da altın tercihlerini değerlendirdi

Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, 388,1 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından kazançlarını kısmen geri vererek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 386,5 liradan tamamladı.

ALTININ GRAM FİYATI NE KADAR OLDU?

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 386,4 lira seviyesinde seyrediyor.

"ALTIN YATIRIMCISI ALIM İÇİN BEKLEMEYİ TERCİH ETMELİ"

Gram ve ons altın fiyatlarındaki ani değişimleri A Para yayınında değerlendiren para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, söz konusu değişimlerin sağlıksız olduğunu söyledi. Altının şu anki seviyede bir miktar daha yükseldiğine dikkat çeken Memiş, "Altın yatırımcısı alım için beklemeyi tercih etmeli" dedi.

İslam Memiş: Altın yatırımcısı alım için beklemeyi tercih etmeli | Video

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.727 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 dolar, gram altında ise 390-400 lira bandının direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Son dakika: Önümüzdeki ay başlıyor! Haftada 500 adet üretilecek!

SON DAKİKA: Kira yardımı 36 aydan 48 aya çıktı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı