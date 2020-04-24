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Prof. Dr. A Para'ya konuştu: Yıllık tahmini...

Coronavirüs ve petrol krizi nedeniyle piyasalardaki belirsizlik devam ederken yıllık konusu da gündeme gelmeye başladı. Yıllık enflasyon tahminin netleşeceği Haziran ayına yaklaşırken uzmanların tahminleri de belirlenmeye başladı. Türkiye'nin yıllık enflasyon oranıyla ilgili A Para'ya konuşan Prof. Dr. önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 13:12 ABONE OL
Prof. Dr. Kerem Alkin A Para'ya konuştu: Yıllık enflasyon tahmini...

Türkiye'de ekonomi çarkları dönmeye devam ederken bir yandan da coroanvirüse karşı etkin mücadele veriliyor. Ekonomik anlamda tedbir paketleri açıklanmış ve virüsün ekonomiler üzerindeki tahribatları en aza indirilmeye çalışılıyor. Peki bu zorlu süreçte enflasyon tahminleri ne olacak?

PROF. DR. KEREM ALKİN: ENFLASYON YIL SONUNDA YÜZDE 8'İN ALTINDA...

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin A Para yayınında enflasyona dair öngörüleri değerlendirdi. Alkin, enflasyon tahmini üzerindeki riskin aşağı yönde olduğunu ve enflasyonun yıl sonunda %8'in de altını görerek bu seviyeden yılı kapatma ihtimalinin güçlendiğini bildirdi.

İŞTE ALKİN'İN O AÇIKLAMALARI;

Kerem Alkin: %8'in altında bir enflasyon oranıyla yılı bitirme ihtimali güçlendi

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Prof. Dr. Kerem Alkin A Para'ya konuştu: Yıllık enflasyon tahmini...
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