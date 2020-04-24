Prof. Dr. Kerem Alkin A Para'ya konuştu: Yıllık enflasyon tahmini...

Türkiye'de ekonomi çarkları dönmeye devam ederken bir yandan da coroanvirüse karşı etkin mücadele veriliyor. Ekonomik anlamda tedbir paketleri açıklanmış ve virüsün ekonomiler üzerindeki tahribatları en aza indirilmeye çalışılıyor. Peki bu zorlu süreçte enflasyon tahminleri ne olacak?

PROF. DR. KEREM ALKİN: ENFLASYON YIL SONUNDA YÜZDE 8'İN ALTINDA...

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin A Para yayınında enflasyona dair öngörüleri değerlendirdi. Alkin, enflasyon tahmini üzerindeki riskin aşağı yönde olduğunu ve enflasyonun yıl sonunda %8'in de altını görerek bu seviyeden yılı kapatma ihtimalinin güçlendiğini bildirdi.

İŞTE ALKİN'İN O AÇIKLAMALARI;

Kerem Alkin: %8'in altında bir enflasyon oranıyla yılı bitirme ihtimali güçlendi

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