Son dakika: Bakan Pakdemirl müjdeyi verdi: Bugün başlıyor...

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere yönelik destek ödemeleriyle ilgil yazılı açıklama yaptı. Yetiştiricilere toplam 1 milyar 626 milyon lira ödeme yapılacağını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

SAAT 18.00'DEN SONRA BAŞLIYOR!

"2019 yılı 1'inci Dönem Buzağı Desteği kapsamında 81 ilde 701 bin 111 yetiştiricimize 1 milyar 434 milyon TL, Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği kapsamında 80 ilde 71 bin 845 yetiştiricimize 187 milyon TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteklemeleri kapsamında 7 ilde 11 firmamıza 5 milyon TL'lik ödemeyi bugün saat 18.00'dan sonra TC Kimlik numaralarının son hanelerine göre ödemeye başlayacağız. 2019 yılı 1'inci Dönem Buzağı Desteği ile Sürü Büyütme ve Yenileme desteği kapsamındaki ödemeler, TC Kimlik numaralarının son rakamı 0 olanlara bugün, son rakamı 2 olanlara 30 Nisan, 4 olanlara 8 Mayıs, 6 ve 8 olanlara ise 15 Mayıs'ta saat 18.00'dan sonra yapılacak."

Son dakika: Tarım ve hayvancılığa dev destek! Ödemeler başlıyor | Video

Bu ödemeler ile birlikte 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödenen desteklemelerin toplam 12.4 milyar TL'ye ulaştığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Toplam 22 milyar TL olan tarımsal desteklerin yüzde 56'sı ödenmiş olacak. Tüm çiftçi ve yetiştiricilerimize hayırlı olsun" dedi.