Haberler Haberler Haberleri SON DAKİKA: Kira yardımı 36 aydan 48 aya çıktı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

SON DAKİKA: 36 aydan 48 aya çıktı! Karar 'de yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresini 36 aydan 48 aya çıkardı. Alınan karar 'de yayımlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 24.4.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 10:23 ABONE OL
SON DAKİKA: Kira yardımı 36 aydan 48 aya çıktı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kentsel dönüşüme ilişkin 6306 Sayılı Kanun'un yönetmeliğinde önemli değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre riskli alanda bulunan konutların kentsel dönüşüme girmesi halinde kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Riskli yapılarda ise kira yardımı süresi 18 ay olarak devam ediyor.

Ayrıca dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu gözetilerek Bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk 12 aya kadar olan kısmı peşin olarak ödenebilecek.

Aylık kira bedeli de bakanlıkça belirlenecek.

Türkiye gıdasız kalmayacak Son dakika: Dolar ve Euro kaç TL? Döviz piyasasında son durum Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Mayıs ayında hesaplara yatacak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Kira yardımı 36 aydan 48 aya çıktı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA