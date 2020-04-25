Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı: Destek tutarı 200 milyar liraya ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında atılan adımların toplam tutarının 200 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından gündeme ilişkin yaptığı video paylaşımında, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında devreye alınan adımların geldiği noktaya ilişkin bilgi verdi.

Vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için devreye alınan tedbirler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği ile bireysel, esnaf ve işletmelere yönelik destek paketlerinin üretim gücüne, esnafa ve istihdama koruma kalkanı sağladığına işaret eden Albayrak, şöyle devam etti:

"3 MİLYON 977 BİN VATANDAŞIMIZA 22 MİLYAR 295 MİLYON LİRA KAYNAK SUNULDU"

"Bu kapsamda bugüne kadar attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar liraya ulaştı. Şu ana kadar yaklaşık 4,4 milyon ailemize 1000 liralık nakdi destek yardımında bulunduk. Ayrıca destek kapsamına girmeyen ancak bu dönemde gelirini, işini kaybeden vatandaşlarımıza da 1000 lira nakdi yardım yapacağız. Bu kapsamda e-Devlet üzerinden başvuruları başlattık. Vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaçları için devreye aldığımız 'Temel İhtiyaç Desteği' kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu."

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Albayrak, esnafa yönelik destek paketine de değinerek, "Esnaf Destek Paketi için 582 bin esnafımız başvuruda bulundu. Tam 448 bin 148 esnafımıza 8 milyar 390 milyon lira finansman tahsisi yapıldı. Paraf Ticari kart için de esnafımızdan 324 bin 814 başvuru geldi, 303 bin 565 esnafımıza kartları tahsis edildi. Paraf kart ile beraber, esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.

"YAYILMA HIZINI KIRDIK"

"İşletmelerimize sunduğumuz KGF kefaletli İş'e devam Desteği kapsamında da başvurular 143 bin 769'a ulaştı." diyen Albayrak, "Bu kapsamda 119 bin 804 firmamıza, 107 milyar 412 milyon lira finansman tahsis edildi. Finansman tahsis edilen firmalarımızın yüzde 96'sını KOBİ'lerimiz oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisini ve yayılma hızını kırdıklarını belirterek, tüm sağlık çalışanları ve Sağlık Bakanlığının eşsiz gayretleri sayesinde en kısa zamanda bu virüsten kurtulan ülkeler arasına Türkiye'nin de gireceğini ifade etti.

- "GÜVENİN, GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİNE DÖNÜŞECEĞİNE DAİR SİNYALLER ALIYORUZ"

Bu süreçte ekonomiden sağlığa sergilenen performans, vatandaşların ortaya koyduğu eşsiz dayanışma fotoğrafının ve dünyaya uzatılan yardım elinin, Türkiye'ye karşı büyük bir teveccüh ve güven oluşturduğunun altını çizen Albayrak, şunları kaydetti:

"KOVİD-19 SONRASI İÇİN BÜYÜK POTANSİYELİMİZ VAR"

"Bu güvenin ekonomik yatırımlara, güçlü iş birliklerine dönüşeceğine dair oldukça güçlü sinyaller alıyoruz. Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile Kovid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz.

İşte bu potansiyeli en iyi şekilde nasıl hayata geçirir, işlerimize 'sağlık kuralları' çerçevesinde hızlıca nasıl döneriz? Tüm bu konuları detaylı konuşacağımız Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz. Ramazan-ı Şerif'e kavuştuk. Rabb'imizden bu mübarek günlerde ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa rahmeti ile muamele eylemesini niyaz ediyoruz. Bizi bu hastalıktan, bu sıkıntılardan kurtararak bayrama kavuştursun."

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