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AYD Başkanı APara'da açıkladı! 'ler o tarihte açılabilir...

salgını için tedbirler artarak sürerken, kademeli olarak normalleşmeye geçilmesi de gündemde. A Para yayınına katılan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, ’lerin 11 Mayıs’tan itibaren kademeli bir şekilde açılabileceğini söyledi. Altaş, AVM’lerin sürece hazırlıklı olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 16:49 ABONE OL
AYD Başkanı APara'da açıkladı! AVM'ler o tarihte açılabilir...

Türkiye'de hayatın normalleşmesi için planlamalar üzerinde çalışılıyor. Hafta içinde bu konuyla ilgili olarak iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileriyle bir dizi toplantı gerçekleştirecek.

AVM'lerin açılması konusu hakkında konuşan katılan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "Bu konuda kamu ile istişare halindeyiz. 11 Mayıs'tan itibaren Bilim Kurulu da onay verirse, açılabilir. Bu yönde hazırlıklarımız var." dedi.

İŞTE ALTAŞ'IN O AÇIKLAMALARI

"11 Mayıs’tan itibaren AVM’leri kademeli olarak açacağız"

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AYD Başkanı APara'da açıkladı! AVM'ler o tarihte açılabilir...
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