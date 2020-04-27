AYD Başkanı APara'da açıkladı! AVM'ler o tarihte açılabilir...

Türkiye'de hayatın normalleşmesi için planlamalar üzerinde çalışılıyor. Hafta içinde bu konuyla ilgili olarak iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileriyle bir dizi toplantı gerçekleştirecek.

AVM'lerin açılması konusu hakkında konuşan katılan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "Bu konuda kamu ile istişare halindeyiz. 11 Mayıs'tan itibaren Bilim Kurulu da onay verirse, açılabilir. Bu yönde hazırlıklarımız var." dedi.

İŞTE ALTAŞ'IN O AÇIKLAMALARI

"11 Mayıs’tan itibaren AVM’leri kademeli olarak açacağız"