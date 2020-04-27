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! Araç sahiplerine müjde: Benzinde bir indirim daha

Corona virüs salgını nedeniyle düşen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarında düşüşe neden oluyor. EGPİS'den gelen açıklamasına göre; bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde indirime gidildi.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 16:50 ABONE OL
SON DAKİKA! Araç sahiplerine müjde: Benzinde bir indirim daha

Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak akaryakıt fiyatları düşüyor. Gelen son dakika haberine göre; benzin fiyatlarına indirim gerçekleşti.

AKARYAKIT Fİ̇YATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatlarını, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikleri baz alan rafineriler hesaplıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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