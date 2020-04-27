SON DAKİKA! Araç sahiplerine müjde: Benzinde bir indirim daha

Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak akaryakıt fiyatları düşüyor. Gelen son dakika haberine göre; benzin fiyatlarına indirim gerçekleşti.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



28/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 9 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) April 27, 2020

AKARYAKIT Fİ̇YATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatlarını, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikleri baz alan rafineriler hesaplıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.