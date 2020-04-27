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Son dakika: Küresel piyasalar, merkez bankalarını bekliyor! Küresel ekonominin gidişatı nasıl olacak?

Küresel piyasalar haftaya nasıl başladı? Coronavirüs ve petrol krizleri ardından olumsuz yönde etkilenen küresel piyasaları ne bekliyor? Açıklanan son dakika bilgilerine göre küresel piyasalar, yeni haftada ABD, Avrupa ve merkez bankalarının kararlarına odaklandı. Küresel ekonominin gidişatının belirleyecek olan bu kararlar piyasalara nasıl yansıyacak? Beklentiler nelerdir? İşte küresel piyasaların yakından takip ettiği gelişmelerin detayları

AA Haberler
Giriş Tarihi: 27.4.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 11:51 ABONE OL
Son dakika: Küresel piyasalar, merkez bankalarını bekliyor! Küresel ekonominin gidişatı nasıl olacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentiler, piyasaları pozitif etkilese de ekonomik aktiviteye yönelik endişeler geçen hafta açıklanan verilerle devam etti. Geçen hafta yayımlanan imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri küresel ekonomide daralmanın devam ettiğine işaret ederken, bu haftanın veri gündeminde ise çarşamba günü ABD ve perşembe günü Avro Bölgesi'nin ilk çeyrek büyüme verileri öne çıkıyor.

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Son dakika: Küresel piyasalar, merkez bankalarını bekliyor! Küresel ekonominin gidişatı nasıl olacak?
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