Son dakika: Küresel piyasalar, merkez bankalarını bekliyor! Küresel ekonominin gidişatı nasıl olacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentiler, piyasaları pozitif etkilese de ekonomik aktiviteye yönelik endişeler geçen hafta açıklanan verilerle devam etti. Geçen hafta yayımlanan imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri küresel ekonomide daralmanın devam ettiğine işaret ederken, bu haftanın veri gündeminde ise çarşamba günü ABD ve perşembe günü Avro Bölgesi'nin ilk çeyrek büyüme verileri öne çıkıyor.