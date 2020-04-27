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Başkanı 'ndan son dakika açıklaması

Başkanı kredi ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu, "TOBB Nefes Kredisi'ni bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlanacak." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

AA Haberler
Giriş Tarihi: 27.4.2020 13:33 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 13:50 ABONE OL
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan son dakika açıklaması

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan son dakika açıklaması geldi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "TOBB Nefes Kredisi'ni bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlanacak." dedi.

Hisarcıklıoğlu, "(Nefes Kredisi) Faiz yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu yıl anapara ve faiz ödemesi olmayacak" açıklamasını da yaptı.

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan son dakika açıklaması
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