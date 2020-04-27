TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan son dakika açıklaması geldi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "TOBB Nefes Kredisi'ni bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlanacak." dedi.

Hisarcıklıoğlu, "(Nefes Kredisi) Faiz yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu yıl anapara ve faiz ödemesi olmayacak" açıklamasını da yaptı.

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