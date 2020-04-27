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Uzman isim A Para'ya konuştu: Türkiye 2-3 ay içerisinde yatırımlar alacak

Tüm dünya coronavirüsle mücadele ederken diğer yandan ekonomik olumsuzlukların da önüne geçilmesi adına tedbirler kararlar alınıyor. ciddi krizler yaratan yatırımları da etkiledi. Yavaş yavaş toparlanmaya çalışan küresele ekonomi ne zaman canlanacak? Konuyla ilgili A Para'ya konuşan Finansal Danışman Egemen Kaya, Türkiye'ye 2-3 ay içerisinde yatırımların olacağını ifade etti.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 13:17 ABONE OL
Uzman isim A Para'ya konuştu: Türkiye 2-3 ay içerisinde yatırımlar alacak

Coronavirüs küresel ekonomiye ciddi zararlar vermiş durumda. Küresel ekonominin ne zaman canlanacağı merak konusu. Ülkelerin yatırımları ne zaman eski haline dönecek? Salgın sonrası küresel ekonomide yavaş yavaş toparlanmanın olacağı açıklamaları yapılmaya başlandı.

"TÜRKİYE 2-3 AY İÇERİSİNDE DİREKT YATIRIMLAR ALACAK"

A Para yayınına katılan Finansal Danışman Egemen Kaya, pandemi sürecinin ekonomiler üzerindeki etkisini değerlendirdi. Türkiye'nin 2-3 ay içerisinde direkt yatırımlar alacağını söyleyen Kaya, Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini söyledi.

Finansal danışman Egemen Kaya'nın açıklamaları:

"Türkiye 2-3 ay içerisinde direkt yatırımlar alacak" | Video

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Uzman isim A Para'ya konuştu: Türkiye 2-3 ay içerisinde yatırımlar alacak
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