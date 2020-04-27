Uzman isim A Para'ya konuştu: Türkiye 2-3 ay içerisinde yatırımlar alacak

Coronavirüs küresel ekonomiye ciddi zararlar vermiş durumda. Küresel ekonominin ne zaman canlanacağı merak konusu. Ülkelerin yatırımları ne zaman eski haline dönecek? Salgın sonrası küresel ekonomide yavaş yavaş toparlanmanın olacağı açıklamaları yapılmaya başlandı.
"TÜRKİYE 2-3 AY İÇERİSİNDE DİREKT YATIRIMLAR ALACAK"
A Para yayınına katılan Finansal Danışman Egemen Kaya, pandemi sürecinin ekonomiler üzerindeki etkisini değerlendirdi. Türkiye'nin 2-3 ay içerisinde direkt yatırımlar alacağını söyleyen Kaya, Türkiye'nin süreci iyi yönettiğini söyledi.
Finansal danışman Egemen Kaya'nın açıklamaları:
"Türkiye 2-3 ay içerisinde direkt yatırımlar alacak" | Video