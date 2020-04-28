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Son dakika: kurası ne zaman çekilecek? açıkladı...

Çevre ve Şehirclik Bakanı Murat Kurum kuralarıyla ilgili bir açıklama yaptı. , "Dar gelirli vatandaşlarımızı kolay ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak projemiz için önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz. Konutlarımızın temellerini de söz verdiğimiz üzere Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz.." dedi. Son dakika gelişmesinin detayları belli oldu.

Giriş Tarihi: 28.4.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 10:36 ABONE OL
Son dakika: TOKİ kurası ne zaman çekilecek? Bakan Kurum açıkladı...

Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin, konutların temellerinin haziran ayı sonunda atılmaya başlanacağını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabı Twitter'dan "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nin kura çekimlerinin bugün yapılacağını aktardı.

Bugün Manisa Köprübaşı, Akhisar, Salihli ve Denizli Güney projelerinin kuralarının çekileceğini belirten Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kura çekimleri TOKİ Başkanlığımızın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Dar gelirli vatandaşlarımızı kolay ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak projemiz için önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz. Konutlarımızın temellerini de söz verdiğimiz üzere haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

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Son dakika: TOKİ kurası ne zaman çekilecek? Bakan Kurum açıkladı...
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