Tonguç Erbaş: İkinci bir coronavirüs dalgası olmazsa piyasalarda dibi gördük diyebiliriz

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Para yayınında piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Koronavirüs salgınının piyasalar üzerindeki etkisine değinen Erbaş, salgında ikinci bir dalga yaşanmazsa piyasalarda dip seviyenin görüldüğünü söyledi.
Tonguç Erbaş'ın açıklamaları:
Tonguç Erbaş: İkinci bir virüs dalgası olmazsa piyasalarda dibi gördük diyebiliriz | Video
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