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: İkinci bir dalgası olmazsa piyasalarda dibi gördük diyebiliriz

nedeniyle küresel ekonomide ciddi krizler yaşanıyor. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülke ekonomik anlamda sarsıldı. Merkez bankaları olumsuz etkileri azaltmak adına tedbirler alıyor. Konuyla ilgili açıklamalar yapana Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı , "İkinci bir virüs dalgası olmazsa piyasalarda dibi gördük diyebiliriz." dedi.

Giriş Tarihi: 28.4.2020 17:55 ABONE OL
Tonguç Erbaş: İkinci bir coronavirüs dalgası olmazsa piyasalarda dibi gördük diyebiliriz

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Para yayınında piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Koronavirüs salgınının piyasalar üzerindeki etkisine değinen Erbaş, salgında ikinci bir dalga yaşanmazsa piyasalarda dip seviyenin görüldüğünü söyledi.

Tonguç Erbaş'ın açıklamaları:

Tonguç Erbaş: İkinci bir virüs dalgası olmazsa piyasalarda dibi gördük diyebiliriz | Video

Son dakika: Yerli solunum cihazının üretim aşamaları görüntülendi Son dakika: TOKİ kurası ne zaman çekilecek? Bakan Kurum açıkladı... Uzman isim A Para'ya konuştu: “Likiditelerin meyvesi üçüncü çeyrekten itibaren görülecek”

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Tonguç Erbaş: İkinci bir coronavirüs dalgası olmazsa piyasalarda dibi gördük diyebiliriz
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