SON DAKİKA! Bakan Albayrak yeni desteği açıkladı: 6 ay ana para ve faiz ödemesiz...

Türkiye Halk Bankası, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz toplam 36 ay vadeli "İşe Devam Desteği Küçük İşletme Can Suyu Kredisi"ni devreye aldı. Bakan Albayrak da konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Halkbank, oda ve borsa kayıtlı küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi. Yıllık satışı 3 milyon TL ile sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı. %7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun."