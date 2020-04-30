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Prof. Dr. A Para'ya açıkladı: Türkiye koronavirüsle mücadelede destan yazdı

Tüm dünya coronavirüsle mücadele etmeye devam ediyor. Türkiye, coronavirüsle dünyada başarılı şekilde mücadele eden nadir ülkeler arasında yer alıyor. Ölüm oranlarının düşük olması bu konuda yapılan çalışmaların ve tedavilerin sonucu olarak yorumlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. , küresel virüs salgınıyla mücadele konusunda Türkiye’nin destan yazdığını söyledi.

Giriş Tarihi: 30.4.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 16:01 ABONE OL
Prof. Dr. Kerem Alkin A Para'ya açıkladı: Türkiye koronavirüsle mücadelede destan yazdı

Pandemi sürecini en iyi okuyan ülkelerden biri olmayı başaran Türkiye, coronavirüse karşı başarılı mücadelesine devam ediyor. A Para yayınına katılan Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, ekonomi yönetimlerinin coronavirüsle mücadelesini değerlendirdi. Prof. Dr. Kerem Alkin, küresel virüs salgınıyla mücadele konusunda Türkiye'nin destan yazdığını söyledi.

Türkiye'nin pandemi sürecini dünyada en doğru okuyan ülke olduğunu belirten Alkin, ikinci bir dalganın oluşmamasına karşı yol haritası çizileceğini ifade etti.

İşte Alkin'in açıklamaları:

Kerem Alkin: Türkiye koronavirüsle mücadelede destan yazdı | Video

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Prof. Dr. Kerem Alkin A Para'ya açıkladı: Türkiye koronavirüsle mücadelede destan yazdı
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