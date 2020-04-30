Prof. Dr. Kerem Alkin A Para'ya açıkladı: Türkiye koronavirüsle mücadelede destan yazdı

Pandemi sürecini en iyi okuyan ülkelerden biri olmayı başaran Türkiye, coronavirüse karşı başarılı mücadelesine devam ediyor. A Para yayınına katılan Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, ekonomi yönetimlerinin coronavirüsle mücadelesini değerlendirdi. Prof. Dr. Kerem Alkin, küresel virüs salgınıyla mücadele konusunda Türkiye'nin destan yazdığını söyledi.

Türkiye'nin pandemi sürecini dünyada en doğru okuyan ülke olduğunu belirten Alkin, ikinci bir dalganın oluşmamasına karşı yol haritası çizileceğini ifade etti.

İşte Alkin'in açıklamaları:

Kerem Alkin: Türkiye koronavirüsle mücadelede destan yazdı | Video

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