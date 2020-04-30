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! BKM'ye "hakim ortak" olarak hissedar oldu

Türkiye Cumhuriyet , Bankalarası Kart Merkezi'ne (BKM) "hakim ortak" olarak hissedar olduğunu duyurdu. Merkez Bankası yaptığı açıklamada, ", ödemeler altyapısına ve yenilikçi iş yapış yöntemlerine ilişkin önemli geliştirme alanları belirlemiştir. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar açısından BKM’nin, mevcut durumda üstlendiği ve temel olarak kartlı ödemeler alanına odaklanan rollerine ilave olarak önemli görevler üstlenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda TCMB, 6493 sayılı Kanun’un 8. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca BKM’ye hâkim ortak olarak hissedar olmuştur" dedi.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 30.4.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 15:29 ABONE OL
SON DAKİKA! Merkez Bankası BKM'ye hakim ortak olarak hissedar oldu

Son dakika...Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 12 Kasım 2019 tarihli ve 7192 sayılı Kanun ile, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 8. maddesinin dördüncü fıkrası olarak eklenen hüküm uyarınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) "ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin kesintisiz işletimini sağlamak amacıyla sistemik öneme sahip kurulmuş veya kurulacak sistem işleticilerine hissedar olabilme" yetkisi verildiği anımsatıldı ve şöyle denildi:

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"Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM), Bankamızdan aldığı izinler kapsamında faaliyet göstermektedir ve gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle Ülkemiz ödeme sistemleri açısından sistemik öneme sahip bir sistem işleticisi olarak değerlendirilmektedir.

"TCMB, ödemeler altyapısına ve yenilikçi iş yapış yöntemlerine ilişkin önemli geliştirme alanları belirlemiştir. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar açısından BKM'nin, mevcut durumda üstlendiği ve temel olarak kartlı ödemeler alanına odaklanan rollerine ilave olarak önemli görevler üstlenmesi planlanmaktadır.

"Bu kapsamda TCMB, 6493 sayılı Kanun'un 8. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca BKM'ye hâkim ortak olarak hissedar olmuştur."

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SON DAKİKA! Merkez Bankası BKM'ye "hakim ortak" olarak hissedar oldu
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