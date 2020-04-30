Son dakika: TÜİK turizm gelirlerini açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 80.6'sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 19.4'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 564 milyon 760 bin dolarını kişisel harcamalar, 536 milyon 445 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

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Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı. Sağlık harcaması yüzde 17.5, konaklama harcaması yüzde 15.7 ve uluslararası ulaştırma harcaması yüzde 12.1 azaldı.

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Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 74 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 59 dolar oldu.

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı aynı dönemde yüzde 15.1 azalarak 5 milyon 639 bin kişi oldu. Bunların yüzde 82.2'sini 4 milyon 635 bin kişi ile yabancılar, yüzde 17.8'ini ise 1 milyon 3 bin kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte yabancı ziyaretçiler ülkemizi yüzde 59.9 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti.

İkinci sırada yüzde 21.7 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 7.2 ile "alışveriş" yer aldı.

Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 66.8 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25.6 azalarak 793 milyon 491 bin dolaroldu. Bunun 652 milyon 32 bin dolarını kişisel, 141 milyon 459 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13.6 azalarak 1 milyon 743 bin 660 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 455 dolarolarak gerçekleşti.

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