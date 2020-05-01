Avrupa borsaları güne satışla başladı

Tatil dolayısıyla kapalı olan Avrupa borsalarında sadece Stoxx Europe 600 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksleri işlem görüyor. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 yüzde 0,6 değer kaybıyla 337,9 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 2,4 azalışla 5.756 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi 1,0954 ve sterlin/dolar paritesi 1,2553 seviyelerinden işlem görüyor. Analistler, bugün İngiltere ve ABD'de imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan 3 alanda yatırım vurgusu

Son dakika: Dev şirketten flaş karar! O bölgedeki fabrikasını kapatıyor

Prof. Dr. Kerem Alkin A Para'ya açıkladı: Türkiye koronavirüsle mücadelede destan yazdı