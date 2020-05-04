Son dakika... Döviz piyasasında son durum... Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününü yüzde 0.48 düşüşle 101 bin 110 puanda kapattı . Hazine bugün 13 ay vadeli kuponsuz tahvili yeniden ihraç ederek Mayıs ayı borçlanma programına başlayacak.

Tahvil bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri son işlemde yüzde 11.84 bileşik düzeyindeydi. Bileşik getirisi geçen hafta yüzde 8.71'e kadar gerileyen gösterge 2 yıllık tahvilde son işlem yüzde 8.96 oldu. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise en son 573/588 düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.9956 lira ve en yüksek 7.0318 lirayı gördükten sonra, 7.02 – 7.03 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6644 lira ve en yüksek 7.7054 lirayı gördükten sonra, 7.67 – 7.68 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.7211 lira ve en yüksek 8.7653 lirayı gördükten sonra 8.72 – 8.73 lira aralığında hareket ediyor.

Merkez Bankası, 2020 yılı için enflasyon öngörüsünü yüzde 8.2 düzeyinden, yüzde 7.4 düzeyine indirdi. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nun sunumu için düzenlenen sanal basın toplantısında, "2020 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.2'den yüzde 7.4'e güncelledik. Bir önceki Rapor dönemine göre çıktı açığında yapılan aşağı yönlü güncelleme enflasyon tahminini 1.2 puan; gıda enflasyonu varsayımındaki düşüş ise tahmini 0.3 puan aşağı çekiyor" dedi.

Sunumda, küresel talep görünümündeki zayıflamaya bağlı olarak Ocak Enflasyon Raporunda yer alan ham petrol fiyatları varsayımını 2020 yılı için ortalama 60.0 dolardan 32.6 dolara düşürdüklerini vurgulayan Uysal, "2020 yılına ilişkin dolar cinsinden ithalat fiyatları varsayımında da, belirgin bir aşağı yönlü güncelleme yaptık. Öte yandan, küresel talepteki toparlanmaya bağlı olarak 2021 yılında petrol ve ithalat fiyatları artış hızının daha yüksek olacağını varsayıyoruz" dedi

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