Merkez'den piyasalara güven! Canlı yayında önemli değerlendirme

TCMB, bankalara gönderdiği yazı ile "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 40'ı ile sınırlandırılmıştır." dedi.

Ahmet Uluhan Merkez Bankası döviz karşılığı TL swaplarında limiti yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesini değerlendirdi. Uluhan, Merkez Bankası'nın swap hamlesiyle piyasaya güven verdiğini söyledi.

İŞTE ULUHAN'IN AÇIKLAMALARI

“MB FX swap limitini yükselterek piyasalara güven verdi" | Video