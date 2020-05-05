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SON DAKİKA: AB'den aşı çalışmalarına 7.4 milyar euro finansal destek sözü

Avrupa'dan gelen son dakika bilgisine göre coronavirüs aşısına yönelik çalışmalara finansal katkı sağlamak adına söz verildi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, küresel liderlerin Covid-19 pandemisine karşı mücadele için toplam 7.4 milyar euro katkıda bulunmaya söz verdiklerini açıkladı.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 5.5.2020 10:02 Son Güncelleme: 5.5.2020 10:15 ABONE OL
SON DAKİKA: AB'den aşı çalışmalarına 7.4 milyar euro finansal destek sözü

Ursula von der Leyen, dünyanın her yerinden önde gelen liderlerin katılımıyla düzenlediği "Coronavirüse Küresel Karşılık" başlıklı uluslararası söz verme etkinliğinin ardından yaptığı açıklamada, "Yalnızca birkaç saat içinde tüm katılımcılar olarak, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi ile tanı ve tedavi işlemlerinin iyileştirilmesinde kullanılmak üzere toplam 7.4 milyar euroluk katılım sözü oluşturduk" dedi.

Von der Leyen, daha önce yaptığı açıklamada, aşı geliştirilmesi ile tanı ve tedavi işlemlerinin iyileştirilmesinde kullanılmak üzere Avrupa Birliği olarak 1.0 milyar euro vereceklerini, bunun yanında Almanya'nın 525 milyon euro, Fransa'nın 500 milyon euro ve İspanya'nın da 125 milyon euro sözü verdiklerini duyurdu.

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SON DAKİKA: AB'den aşı çalışmalarına 7.4 milyar euro finansal destek sözü
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