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| 'ndan flaş SWAP hamlesi

Türkiye Cumhuriyet 'ndan SWAP hamlesi geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Karşılığı TL 'nda vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkardı. İşte detaylar...

AA Haberler
Giriş Tarihi: 5.5.2020 15:24 Son Güncelleme: 5.5.2020 15:48 ABONE OL
Son dakika | Merkez Bankası'ndan flaş SWAP hamlesi

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Döviz Karşılığı TL Swap Piyasası'nda vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkardı.

Merkez Bankası'ndan flaş SWAP hamlesi | Video

TCMB BANKALARA YAZI GÖNDERDİ

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, TCMB, bankalara gönderdiği yazı ile "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 40'ı ile sınırlandırılmıştır." denildi.

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Son dakika | Merkez Bankası'ndan flaş SWAP hamlesi
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