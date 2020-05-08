Türkiye'deki otomotiv sektörü salgın sonrası nasıl şekillenecek? Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri – TAYSAD Başkanı Alper Kanca A Para yayınında, pandemi sürecinin otomotiv sektörünü nasıl etkilediğini anlattı.
Kanca, Avrupa'daki kaliteleri araçların birçoğunun Türkiye'de üretildiğini belirterek şu an Avrupa'da sektörde yaşanan bu küçülmenin Türkiye otomotiv pazarına olumlu yansıyacağını söyledi.
İşte Alper Kanca'nın açıklamaları;
Alper Kanca: Avrupa'daki küçülme Türkiye otomotiv pazarına pozitif yansıyacak | Video