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Avrupa'daki küçülme Türkiye pazarına pozitif yansıyacak

Coronavirüs nedeniyle küresel ekonomideki olumsuz gidişattan sonra yavaş yavaş toparlanma hamleleri yapılmaya başlanıyor. Zarar gören başka bir sektör de sektörü oldu. Sanaycileri Başkanı Alper Kanca A para yayınına katıldı. Kanca, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki rolüne değinerek, "Avrupa'daki küçülme Türkiye otomotiv pazarına pozitif yansıyacak" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 8.5.2020 16:14 Son Güncelleme: 8.5.2020 16:16 ABONE OL
Avrupa'daki küçülme Türkiye otomotiv pazarına pozitif yansıyacak

Türkiye'deki otomotiv sektörü salgın sonrası nasıl şekillenecek? Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri – TAYSAD Başkanı Alper Kanca A Para yayınında, pandemi sürecinin otomotiv sektörünü nasıl etkilediğini anlattı.

Kanca, Avrupa'daki kaliteleri araçların birçoğunun Türkiye'de üretildiğini belirterek şu an Avrupa'da sektörde yaşanan bu küçülmenin Türkiye otomotiv pazarına olumlu yansıyacağını söyledi.

İşte Alper Kanca'nın açıklamaları;

Alper Kanca: Avrupa'daki küçülme Türkiye otomotiv pazarına pozitif yansıyacak | Video

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Avrupa'daki küçülme Türkiye otomotiv pazarına pozitif yansıyacak
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