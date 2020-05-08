Haberler Haberler Haberleri Son dakika... Petrol ve altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika... ve altın fiyatları ne kadar oldu?

Birçok ülkede coronavirüs nedeniyle ekonomik anlamda ciddi krizler ortaya çıktı. Coronavirüsün yavaş yavaş kontrole alınmasıyla ve ekonomik önlemlerin azaltılmasıyla birlikte talebin artacağı umutlarıyla fiyatları yükseldi. Petrol ve altın piyasasındaki son dakika gelişmeleri...

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 8.5.2020 09:35 Son Güncelleme: 8.5.2020 09:39 ABONE OL
Son dakika... Petrol ve altın fiyatları ne kadar oldu?

Faizleri Mart toplantısında yüzde 0.00 - 0.25 düzeyine çeken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri negatife çekebileceğine ilişkin beklentilerle altın fiyatları da yaklaşık iki haftanın en yüksek düzeyini gördü.

BRENT PETROLDE FİYATLAR

Gelişmelere bağlı olarak küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.17 artışla 30.01 dolara, Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 3.19 artışla 25.55 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.95 artışla 15.50 dolar,

- altın, yüzde 0.07 artışla 1,717.13 dolar,

- bakır, yüzde 0.82 artışla 5,218.50 dolar,

- platin, yüzde 0.63 artışla 771.70 dolar,

- paladyum yüzde 2.40 artışla 1,909.16 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 393 liraya, çeyrek altın 644 liraya, Cumhuriyet altını da 2,569 liraya yükseldi.

Kur operasyonuna karışan şirketler kim? İşte küresel finans çetesinin arka kapı operasyonu! SON DAKİKA... BDDK 3 bankaya işlem yasağı getirdi! BNP Paribas, Citibank ve UBS'ye yasak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... Petrol ve altın fiyatları ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA